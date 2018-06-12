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1,6 млн гривень було розкрадено
на Євробаченні торік -...

1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:41

1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік -...

Пропонуємо до обговорення:
Рахункова палата з'ясувала, що значна частина грошей, виділених на проведення Євробачення, була «розпиляна».

Дивися повний текст 1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік - аудитори.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:41

КОГОСЬ ПОКАРАНО???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:44

Це ж "нова"люстрована влада реформаторів,Звідки крадії???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 05:49

  R2 написав:1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік - аудитори


Есть обратная сторона монеты с Кличко - выставочный центр на Левобережной где славный мэр провел Евровидение
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:48

Re: 1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік -..

Если за все Евровидение разворовали всего 60 куе - это можно сказать успех и почти ничего не сперли
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:19

  Faceless написав:Если за все Евровидение разворовали всего 60 куе - это можно сказать успех и почти ничего не сперли

так злой тиран и убийца студентов в году так 2012-13 тоже говорил, что 10% отката это норм. Что поменялось, за что стояли??
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:20

  Faceless написав:Если за все Евровидение разворовали всего 60 куе - это можно сказать успех и почти ничего не сперли

так злой тиран и убийца студентов в году так 2012-13 тоже говорил, что 10% отката это норм. Что поменялось, за что стояли?? Надо учесть, что явно не все нашли, если вообще старались. [/quote]
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:24

Re: всего

  sequence написав:явно не все нашли, если вообще

ТАК написано же: "Также до сих пор не возвращены 430 миллионов 600 тысяч грн, которые были перечислены")
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:29

Re: 1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік -..

sequence написав:
  Faceless написав:Если за все Евровидение разворовали всего 60 куе - это можно сказать успех и почти ничего не сперли

так злой тиран и убийца студентов в году так 2012-13 тоже говорил, что 10% отката это норм. Что поменялось, за что стояли??
А что, все ЕВ обошлось всего в 16 млн? При чем тут 10%?
Faceless
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