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1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 18:41
Пропонуємо до обговорення:
Рахункова палата з'ясувала, що значна частина грошей, виділених на проведення Євробачення, була «розпиляна».
Дивися повний текст 1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік - аудитори
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R2
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:41
КОГОСЬ ПОКАРАНО???
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sena_2008atp
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:44
Це ж "нова"люстрована влада реформаторів,Звідки крадії???
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 05:49
R2 написав:
1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік - аудитори
Есть обратная сторона монеты с Кличко - выставочный центр на Левобережной где славный мэр провел Евровидение
back in USSR
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slavek
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:48
Если за все Евровидение разворовали всего 60 куе - это можно сказать успех и почти ничего не сперли
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Faceless
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:19
Faceless написав:
Если за все Евровидение разворовали всего 60 куе - это можно сказать успех и почти ничего не сперли
так злой тиран и убийца студентов в году так 2012-13 тоже говорил, что 10% отката это норм. Что поменялось, за что стояли??
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:20
Faceless написав:
Если за все Евровидение разворовали всего 60 куе - это можно сказать успех и почти ничего не сперли
так злой тиран и убийца студентов в году так 2012-13 тоже говорил, что 10% отката это норм. Что поменялось, за что стояли?? Надо учесть, что явно не все нашли, если вообще старались. [/quote]
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:24
sequence написав:
явно не все нашли, если вообще
ТАК написано же: "Также до сих пор не возвращены 430 миллионов 600 тысяч грн, которые были перечислены")
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sal
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:29
sequence написав: Faceless написав:
Если за все Евровидение разворовали всего 60 куе - это можно сказать успех и почти ничего не сперли
так злой тиран и убийца студентов в году так 2012-13 тоже говорил, что 10% отката это норм. Что поменялось, за что стояли??
А что, все ЕВ обошлось всего в 16 млн? При чем тут 10%?
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Faceless
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:05
Это наглая ложь, рассчитанная на дискредитацию власти, ведь всем понятно, что эти деньги украли "попередники"!
Новая демократическая, европоориентированная, работающая только через "Прозорро" власть на воровство не способна ни теоретически, ни практически.
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yanyura
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yama
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