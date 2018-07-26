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Київрада може обмежити продаж спиртного вночі
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Додано: Чет 26 лип, 2018 19:08
Пропонуємо до обговорення:
Постійна комісія Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики погодила проект рішення про обмеження продажу спиртного з 23:00 до 10:00, повідомила прес-служба Київради.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 19:08
У них что там дежавю? И так же был запрет, или я что то провтыкал?
Если да, то блин потерял полжизни. Можно было ходить по ночам бухать, а не знал и из-за этого бухал только днем.
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