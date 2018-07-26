Київрада може обмежити продаж спиртного вночі

p_a_l написав:
У них что там дежавю? И так же был запрет, или я что то провтыкал?
Если да, то блин потерял полжизни. Можно было ходить по ночам бухать, а не знал и из-за этого бухал только днем.
Через суд давно отменили тот запрет, так как он был незаконный.
В ВР депутаты подсуетились и дали полномочия местным властям крутить-вертеть со временем торговли. Вот киевские деятели и суетятся, опять хотят все вернуть взад.
С таким бы энтузиазмом в Киеве ямы на дорогах, появляющиеся опять в количестве, латали разметку рисовали и мусор убирали - конец июля, а на моей улице впервые за 30 лет
ее существования не обозначены даже пешеходные переходы, не то что полосы движения.
В общем: мосты устали, киевляне уже тоже...