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Київрада може обмежити
продаж спиртного вночі

Київрада може обмежити продаж спиртного вночі
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:08

Київрада може обмежити продаж спиртного вночі

Пропонуємо до обговорення:
Постійна комісія Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики погодила проект рішення про обмеження продажу спиртного з 23:00 до 10:00, повідомила прес-служба Київради.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:08

У них что там дежавю? И так же был запрет, или я что то провтыкал?
Если да, то блин потерял полжизни. Можно было ходить по ночам бухать, а не знал и из-за этого бухал только днем.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 02:26

  p_a_l написав:У них что там дежавю? И так же был запрет, или я что то провтыкал?
Если да, то блин потерял полжизни. Можно было ходить по ночам бухать, а не знал и из-за этого бухал только днем.

Через суд давно отменили тот запрет, так как он был незаконный.
В ВР депутаты подсуетились и дали полномочия местным властям крутить-вертеть со временем торговли. Вот киевские деятели и суетятся, опять хотят все вернуть взад.

С таким бы энтузиазмом в Киеве ямы на дорогах, появляющиеся опять в количестве, латали разметку рисовали и мусор убирали - конец июля, а на моей улице впервые за 30 лет ее существования не обозначены даже пешеходные переходы, не то что полосы движения.

В общем: мосты устали, киевляне уже тоже... :evil:
EKO
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