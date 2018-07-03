Додатковий ситуативний попит на валюту створюють погашення ОВДП.
Дивися повний текст Банкіри спрогнозували курс гривні на серпень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:11
Банкіри спрогнозували курс гривні на серпень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкіри спрогнозували курс гривні на серпень.
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:11
Там барыжники с меняйла курс до 27 добили. Чуют что скоро вниз пойдет, надо побольше хапануть.
|