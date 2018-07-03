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Банкіри спрогнозували
курс гривні на серпень

Банкіри спрогнозували курс гривні на серпень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:11

Банкіри спрогнозували курс гривні на серпень

Пропонуємо до обговорення:
Додатковий ситуативний попит на валюту створюють погашення ОВДП.

Дивися повний текст Банкіри спрогнозували курс гривні на серпень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:11

Там барыжники с меняйла курс до 27 добили. Чуют что скоро вниз пойдет, надо побольше хапануть.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:44

через пару дней до 26,20 понизится, искусственно дожали до 27, траблы с задержкой пенсии зарплаты 20 числа, ща обменяют в паники и пошел вниз, государство иначе не умеет зарабатывать на нищем народе ... забыли за Август отпуска жара и падение курса ... Как может так правительство поступать, кричать во все рупоры - Мы подняли зарплату и скачками курса ее же нивелировать! Пора в отставку, а то тезы ( Я вам покажу как Керувать надо), не работают !!!...
macho070707
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:47

Так может банки начали бы продавать этот доллар в своих отделениях? Раз знают, что курс будет 26.5 примерно.
Только и слышишь "долларов нет", " у нас в кассе может долларов 10 и наберется". Смешно слушать подобный бред, который "банки" парят с 2014 года. Не банки, а какие-то шарашкины конторы.
siriys
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:36

  siriys написав:Так может банки начали бы продавать этот доллар в своих отделениях? Раз знают, что курс будет 26.5 примерно.
Только и слышишь "долларов нет", " у нас в кассе может долларов 10 и наберется". Смешно слушать подобный бред, который "банки" парят с 2014 года. Не банки, а какие-то шарашкины конторы.

Это точно. В большинстве обменников денег больше, чем в отделениях банков. В идеябанке 5 дней ждал, чтоб получить $2000 валютой, и не терять на курсе обмена, по сравнению с обменкой в 20 метрах от отделения
safonovstanislav
 
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