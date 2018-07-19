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Кінець "паспортного колапсу": в Україні зникли черги за...
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Додано: Чет 26 лип, 2018 19:39
Пропонуємо до обговорення:
У ДМС повідомили, що черг на виготовлення паспортів немає, і з січня 2015 року в Україні вже оформлено близько 9,5 млн іноземних біометричних паспортів.
Дивися повний текст Кінець \"паспортного колапсу\": в Україні зникли черги за біометричними закордонними паспортами
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Додано: Чет 26 лип, 2018 20:22
в паспортной группе в фейсбуке еще никто не отрапортовал о том, что получили вовремя.
зато есть люди которые не получили во время за последнюю неделю.
Соколюк красава,да.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 20:25
Стандартный (не ускоренный) загран сделали за месяц. Вот сегодня человек забирал.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 26 лип, 2018 20:31
По даних ДМС за червень 17 оформлено 100 000 паспортів. За червень 2018 відповідно 300 000. + ажіотаж зменшився. 1,5 міс не терміново оформили знайомому.
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