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Кінець "паспортного колапсу": в Україні зникли черги за...
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Додано: Чет 26 лип, 2018 19:39
Пропонуємо до обговорення:
У ДМС повідомили, що черг на виготовлення паспортів немає, і з січня 2015 року в Україні вже оформлено близько 9,5 млн іноземних біометричних паспортів.
Дивися повний текст Кінець \"паспортного колапсу\": в Україні зникли черги за біометричними закордонними паспортами
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R2
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Додано: Чет 26 лип, 2018 20:22
в паспортной группе в фейсбуке еще никто не отрапортовал о том, что получили вовремя.
зато есть люди которые не получили во время за последнюю неделю.
Соколюк красава,да.
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arheops
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Додано: Чет 26 лип, 2018 20:25
Стандартный (не ускоренный) загран сделали за месяц. Вот сегодня человек забирал.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 26 лип, 2018 20:31
По даних ДМС за червень 17 оформлено 100 000 паспортів. За червень 2018 відповідно 300 000. + ажіотаж зменшився. 1,5 міс не терміново оформили знайомому.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:44
Срочный паспорт буквально недавно оформили за 2 недели и 3 дня.
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Faceless
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:04
Выдаем с опозданием, а в отчете пишем что выдали вовремя. Профит.
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heavensfeel
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:55
Все, кто хотел - выехали. Можно перепись населения начинать.
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PSL
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:02
То есть с 2015 загранник получил где-то каждый четвертый.
Плюс они уже у немалой доли были, итого минимум у половины загранники есть.
Т.е. почти у каждого работоспособного. Нет загранников у детей и стариков.
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wild2006
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:06
wild2006 написав:
То есть с 2015 загранник получил где-то каждый четвертый.
Плюс они уже у немалой доли были, итого минимум у половины загранники есть.
Т.е. почти у каждого работоспособного. Нет загранников у детей и стариков.
Читал опросы, что за рубежом были за последний год 15 процентов граждан, можно предположить, что в большинстве своем хомячится про запас и на всякий случай, если разбогатеем.
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freeze
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:39
Gastarbaiter написав:
Стандартный (не ускоренный) загран сделали за месяц. Вот сегодня человек забирал.
то же самое. мне вовремя сделали.
подавал документы 4 июля - Документ доставлено до територіального органу міграційної служби 26.07.2018. 21 календарный день.
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Pegasmaster
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