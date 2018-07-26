Кінець "паспортного колапсу": в Україні зникли черги за...

freeze написав:
Читал опросы, что за рубежом были за последний год 15 процентов граждан, можно предположить, что в большинстве своем хомячится про запас и на всякий случай, если разбогатеем.
А как учитывались те кто ездил не один раз и в разные страны?
Наши же легко накрутят цифру с помощью таких.
А так да, на западной Украине тупо ездят в Польшу за покупками, дешево и качественно.
Плюс в РФ традиционно ездит немало народу.
Если убрать этих, плюс туристов в турцию и ебипет то останется весьма печальная цифра.