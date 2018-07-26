Кінець "паспортного колапсу": в Україні зникли черги за...

Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:14

Мне тоже сделали вовремя, но чтобы записаться на оформление приходится всё также проходить квест.

«Я друг униженных и бедных,

Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.