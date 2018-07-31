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Кінець "паспортного колапсу":
в Україні зникли черги за...

Кінець "паспортного колапсу": в Україні зникли черги за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:43

  freeze написав:
  wild2006 написав:То есть с 2015 загранник получил где-то каждый четвертый.
Плюс они уже у немалой доли были, итого минимум у половины загранники есть.
Т.е. почти у каждого работоспособного. Нет загранников у детей и стариков.


Читал опросы, что за рубежом были за последний год 15 процентов граждан, можно предположить, что в большинстве своем хомячится про запас и на всякий случай, если разбогатеем.


А как учитывались те кто ездил не один раз и в разные страны?
Наши же легко накрутят цифру с помощью таких.
А так да, на западной Украине тупо ездят в Польшу за покупками, дешево и качественно.
Плюс в РФ традиционно ездит немало народу.
Если убрать этих, плюс туристов в турцию и ебипет то останется весьма печальная цифра.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:14

Мне тоже сделали вовремя, но чтобы записаться на оформление приходится всё также проходить квест.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:33

Сдавал в феврале, сделали в мае. До сих пор не могу забрать. Прием по 60-70 чел в день. 1000 чел в очереди. Нужно забирать в рабочий день
pivy21
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:06

Re: Кінець "паспортного колапсу": в Україні зникли черги за.

сдавал весной, сказали срочный примерно месяц, обычный примерно три. по закону не так, но сказали что это как в реале. сдал на срочный, сделали за 3 недели.
насколько я слышал, печатники что-то докупили, усилили "слабое звено".
ну и плюс ажиотаж схлынул, все кто хотел сделали.

мне кстати было не сильно срочно, "хомячил про запас", так как старый обычный экспайрится в этом году. просто влом было ждать 3 месяца. а в итоге внезапно пригодился, и именно благодаря срочности все хорошо срослось.
galex
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