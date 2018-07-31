Кінець "паспортного колапсу": в Україні зникли черги за...
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wild2006 написав:То есть с 2015 загранник получил где-то каждый четвертый. Плюс они уже у немалой доли были, итого минимум у половины загранники есть. Т.е. почти у каждого работоспособного. Нет загранников у детей и стариков.
Читал опросы, что за рубежом были за последний год 15 процентов граждан, можно предположить, что в большинстве своем хомячится про запас и на всякий случай, если разбогатеем.
А как учитывались те кто ездил не один раз и в разные страны? Наши же легко накрутят цифру с помощью таких. А так да, на западной Украине тупо ездят в Польшу за покупками, дешево и качественно. Плюс в РФ традиционно ездит немало народу. Если убрать этих, плюс туристов в турцию и ебипет то останется весьма печальная цифра.
Мне тоже сделали вовремя, но чтобы записаться на оформление приходится всё также проходить квест.
«Я друг униженных и бедных, Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
сдавал весной, сказали срочный примерно месяц, обычный примерно три. по закону не так, но сказали что это как в реале. сдал на срочный, сделали за 3 недели. насколько я слышал, печатники что-то докупили, усилили "слабое звено". ну и плюс ажиотаж схлынул, все кто хотел сделали.
мне кстати было не сильно срочно, "хомячил про запас", так как старый обычный экспайрится в этом году. просто влом было ждать 3 месяца. а в итоге внезапно пригодился, и именно благодаря срочности все хорошо срослось.