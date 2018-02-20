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На Шрі-Ланці знайдено викрадений в ОАЕ блакитний алмаз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 21:06
Пропонуємо до обговорення:
Оціночна вартість каменю становить $20 млн.
Дивися повний текст На Шрі-Ланці знайдено викрадений в ОАЕ блакитний алмаз вартістю $20 млн
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R2
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Додано: Чет 26 лип, 2018 21:07
а на самом деле никуда алмаз не исчезал
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hodkonem36
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