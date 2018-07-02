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Windows 10 скасує примусове
завантаження оновлень

Windows 10 скасує примусове завантаження оновлень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 23:37

Windows 10 скасує примусове завантаження оновлень

Пропонуємо до обговорення:
Операційна система Windows 10 позбудеться дратуючої функції примусового встановлення оновлень під час роботи з комп’ютером.

Дивися повний текст Windows 10 скасує примусове завантаження оновлень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 23:37

и всё равно решать скачивать обнову или нет будет компьютер, а не пользователь. Хотя должно быть наоборот.
RomanTik
 
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