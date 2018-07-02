Операційна система Windows 10 позбудеться дратуючої функції примусового встановлення оновлень під час роботи з комп’ютером.
Дивися повний текст Windows 10 скасує примусове завантаження оновлень.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 23:37
Windows 10 скасує примусове завантаження оновлень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Windows 10 скасує примусове завантаження оновлень.
Додано: Чет 26 лип, 2018 23:37
и всё равно решать скачивать обнову или нет будет компьютер, а не пользователь. Хотя должно быть наоборот.
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