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Windows 10 скасує примусове
завантаження оновлень

Windows 10 скасує примусове завантаження оновлень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 23:37

Windows 10 скасує примусове завантаження оновлень

Пропонуємо до обговорення:
Операційна система Windows 10 позбудеться дратуючої функції примусового встановлення оновлень під час роботи з комп’ютером.

Дивися повний текст Windows 10 скасує примусове завантаження оновлень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 23:37

и всё равно решать скачивать обнову или нет будет компьютер, а не пользователь. Хотя должно быть наоборот.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:21

Не очень понимаю, что за криворучки такие, у которых комп сам перезагружаться во время работы, за 15 лет использования разных версий вообще ни разу такого не было
evgeniysopin1
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:53

Так можно же отключить автообновление и по желанию обновлять вручную .
syozya1
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:47

syozya1, в вин7 - можно. а вот в 10-й - без стороннего софта отключить полностью автообнову нельзя.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:48

В десятке есть все возможности для управления загрузкой установкой обновлений. Но это ж нужно потратить время чтобы научится это делать. Поэтому нытье про обновления, это во первых те кому лень, во вторых те кому нужно чтобы юзера не обновлялись и их компы можно было в ботнет интегрировать.
adikali
 
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