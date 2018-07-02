Операційна система Windows 10 позбудеться дратуючої функції примусового встановлення оновлень під час роботи з комп’ютером.
Дивися повний текст Windows 10 скасує примусове завантаження оновлень.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 23:37
Windows 10 скасує примусове завантаження оновлень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Windows 10 скасує примусове завантаження оновлень.
Додано: Чет 26 лип, 2018 23:37
и всё равно решать скачивать обнову или нет будет компьютер, а не пользователь. Хотя должно быть наоборот.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:21
Не очень понимаю, что за криворучки такие, у которых комп сам перезагружаться во время работы, за 15 лет использования разных версий вообще ни разу такого не было
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:53
Так можно же отключить автообновление и по желанию обновлять вручную .
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:47
syozya1, в вин7 - можно. а вот в 10-й - без стороннего софта отключить полностью автообнову нельзя.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:48
В десятке есть все возможности для управления загрузкой установкой обновлений. Но это ж нужно потратить время чтобы научится это делать. Поэтому нытье про обновления, это во первых те кому лень, во вторых те кому нужно чтобы юзера не обновлялись и их компы можно было в ботнет интегрировать.
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