Подорожчання води пов'язане зі зростанням вартості хлору.
Дивися повний текст Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:46
Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:46
Покращення пруть семимильними кроками. Може Грося правильно робить що дітей навчає в Лондоні. Ну нафік ту Україну.
|