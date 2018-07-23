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Водоканали анонсували
підвищення тарифів на воду

Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:46

Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду

Пропонуємо до обговорення:
Подорожчання води пов'язане зі зростанням вартості хлору.

Дивися повний текст Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:46

Покращення пруть семимильними кроками. Може Грося правильно робить що дітей навчає в Лондоні. Ну нафік ту Україну.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:59

а как же разговоры что повышение зарплат не приведет к повышению цен на продукты/услуги?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:03

  RomanTik написав:а как же разговоры что повышение зарплат не приведет к повышению цен на продукты/услуги?

А кто верит этим разговорам?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:31

Re: Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду

  RomanTik написав:а как же разговоры что повышение зарплат не приведет к повышению цен на продукты/услуги?

в тарифе на куб воды заложено всё, и эксплуатационные расходы, и зп водоканальщиков, и затраты на прокачку воды.
так что при повышении одного из составляющих тарифа, он тоже весь будет расти.
Pegasmaster
 
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