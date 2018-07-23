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Водоканали анонсували
підвищення тарифів на воду

Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:46

Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду

Пропонуємо до обговорення:
Подорожчання води пов'язане зі зростанням вартості хлору.

Дивися повний текст Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду.
R2
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Покращення пруть семимильними кроками. Може Грося правильно робить що дітей навчає в Лондоні. Ну нафік ту Україну.
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а как же разговоры что повышение зарплат не приведет к повышению цен на продукты/услуги?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:03

  RomanTik написав:а как же разговоры что повышение зарплат не приведет к повышению цен на продукты/услуги?

А кто верит этим разговорам?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:31

Re: Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду

  RomanTik написав:а как же разговоры что повышение зарплат не приведет к повышению цен на продукты/услуги?

в тарифе на куб воды заложено всё, и эксплуатационные расходы, и зп водоканальщиков, и затраты на прокачку воды.
так что при повышении одного из составляющих тарифа, он тоже весь будет расти.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:32

Pegasmaster, так ведь это везде так - и в торговле и на производстве. Но ведь правительство говорило что из-за повышения зарплат - повышения цен не будет. И здесь на форуме свидетели покращеннь тоже рвали рубаху на груди подписываясь под этими словами. А тут опа и такая новость...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:11

Пляяя! И наш Водоканал подсуетится, походу. (хотя у нас вода не хлорируется)
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:31

  phantom_systems написав:
  RomanTik написав:а как же разговоры что повышение зарплат не приведет к повышению цен на продукты/услуги?

А кто верит этим разговорам?

Тут целая армия таких. Некоторые даже с наждачками.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:56

По словам Бабий, подорожание воды связано с ростом стоимости хлора, который производит Днепроазот...


10:45, 23 июля
...
Однако в себестоимости водоснабжения цена хлора составляет от 1 до 2%. Поэтому это подорожание может отразиться на коммунальных платежках потребителей, однако несущественно.

https://www.5692.com.ua/news/2104480
Директор «ДнепрАзота» считает, что цена на хлор не должна отразиться на тарифах на воду
17:53, 23 июля
...
А вот что касается повышения цены на холодную воду для потребителей, в связи с ростом стоимости хлора, то Сидоров считает, что в этом «абсолютно нет взаимосвязи».

«Обращением в Антимонопольный комитет мы хотим лишь установить цены, которые уже существуют на рынке, - сказал Сергей Сидоров. - К тому же, мы хотим работать с водоканалами напрямую, минуя посредников. Ведь это же посредники поднимают цену, а не мы. Среднерыночная цена закупки не должна изменится, а в некоторых случаях может даже упасть. Представьте себе, «Днепразот» продавал хлор по цене 10 400, а к водоканалам этот хлор доходил, если посмотреть систему закупок «Прозорро», по цене от 12 тысяч и до 66 тысяч. Таким образом, утверждение, что если мы поднимем цену, то это автоматически отразится на цене кубометра воды для потребителя, в корне неверно».

https://www.5692.com.ua/news/2105271
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