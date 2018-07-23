Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду

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Pegasmaster, так ведь это везде так - и в торговле и на производстве. Но ведь правительство говорило что из-за повышения зарплат - повышения цен не будет. И здесь на форуме свидетели покращеннь тоже рвали рубаху на груди подписываясь под этими словами. А тут опа и такая новость...
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Пляяя! И наш Водоканал подсуетится, походу. (хотя у нас вода не хлорируется)
«Я друг униженных и бедных, Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Директор «ДнепрАзота» считает, что цена на хлор не должна отразиться на тарифах на воду 17:53, 23 июля ... А вот что касается повышения цены на холодную воду для потребителей, в связи с ростом стоимости хлора, то Сидоров считает, что в этом «абсолютно нет взаимосвязи».
«Обращением в Антимонопольный комитет мы хотим лишь установить цены, которые уже существуют на рынке, - сказал Сергей Сидоров. - К тому же, мы хотим работать с водоканалами напрямую, минуя посредников. Ведь это же посредники поднимают цену, а не мы. Среднерыночная цена закупки не должна изменится, а в некоторых случаях может даже упасть. Представьте себе, «Днепразот» продавал хлор по цене 10 400, а к водоканалам этот хлор доходил, если посмотреть систему закупок «Прозорро», по цене от 12 тысяч и до 66 тысяч. Таким образом, утверждение, что если мы поднимем цену, то это автоматически отразится на цене кубометра воды для потребителя, в корне неверно».