Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду

Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:11

Пляяя! И наш Водоканал подсуетится, походу. (хотя у нас вода не хлорируется)

«Я друг униженных и бедных,

Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.