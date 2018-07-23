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Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:36
Зачем эти глупые отмазки?
Можно было просто сказать, что "устанавливаем справедливый европейский тариф на воду" Гибралтар+.
"Импортный паритет" и "вот это вот всё" (с)
Потому что если в Украине будет низкая цена на воду - её ВСЮ продадут заграницу. Кто будет тут продавать дешёво, если можно дороже продать заграницу?
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:13
Нам бы зарплаты и пенсии европейские, не только: газ, вода, эл-во, отопление и т д.
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сова
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