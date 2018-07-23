RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Водоканали анонсували
підвищення тарифів на воду

Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:36

Зачем эти глупые отмазки?
Можно было просто сказать, что "устанавливаем справедливый европейский тариф на воду" Гибралтар+.

"Импортный паритет" и "вот это вот всё" (с)

Потому что если в Украине будет низкая цена на воду - её ВСЮ продадут заграницу. Кто будет тут продавать дешёво, если можно дороже продать заграницу?
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 339
З нами з: 22.01.18
Подякував: 235 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:13

Нам бы зарплаты и пенсии европейские, не только: газ, вода, эл-во, отопление и т д.
сова
 
Повідомлень: 451
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:28

  сова написав:Нам бы зарплаты и пенсии европейские, не только: газ, вода, эл-во, отопление и т д.

Економика всегда так работала и везде. Сначала рост цен, а потом зарплат. По другому економика не работала.
Хватит ждать манны. Каждый получает столько, сколько он сам действительно хочет, а не ждёт.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 729
З нами з: 27.08.15
Подякував: 332 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:00

После подорожания, как это обычно делают, нам с грустью сообщат, что население платит не более 50% от себестоимости услуги.
PSL
 
Повідомлень: 107
З нами з: 26.12.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:09

Беня добился тарифа Женева+, чтобы от рыжего с Роттердамом не отставать. А вы лохи платите дальше. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5996
З нами з: 30.11.12
Подякував: 93 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui, Грйс-мэн і 43 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні обвалився ринок сигарет через підвищення цін
R2 » П'ят 27 лип, 2018 09:09
4 208
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 13:07
finuser210
Підвищення цін на газ коштуватиме "плюс" 600 грн на... 1, 2, 3
R2 » Чет 26 лип, 2018 09:09
21 1207
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 11:43
cannabis_ua
У НБУ повідомили, в якому випадку продовжать підвищення...
R2 » Пон 23 лип, 2018 13:29
3 102
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 14:52
lisovasofia

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron