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Водоканали анонсували підвищення тарифів на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:36
Зачем эти глупые отмазки?
Можно было просто сказать, что "устанавливаем справедливый европейский тариф на воду" Гибралтар+.
"Импортный паритет" и "вот это вот всё" (с)
Потому что если в Украине будет низкая цена на воду - её ВСЮ продадут заграницу. Кто будет тут продавать дешёво, если можно дороже продать заграницу?
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Грйс-мэн
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:13
Нам бы зарплаты и пенсии европейские, не только: газ, вода, эл-во, отопление и т д.
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сова
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:28
сова написав:
Нам бы зарплаты и пенсии европейские, не только: газ, вода, эл-во, отопление и т д.
Економика всегда так работала и везде. Сначала рост цен, а потом зарплат. По другому економика не работала.
Хватит ждать манны. Каждый получает столько, сколько он сам действительно хочет, а не ждёт.
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locustsucol
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:00
После подорожания, как это обычно делают, нам с грустью сообщат, что население платит не более 50% от себестоимости услуги.
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PSL
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