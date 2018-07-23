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Оцінка майна по-новому: чого
чекати українцям від нової...

Оцінка майна по-новому: чого чекати українцям від нової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:55

Оцінка майна по-новому: чого чекати українцям від нової...

Пропонуємо до обговорення:
ФДМ вважає, що нова система оцінки майна завадить колишнім "корупційним схемам" з заниженими цінами.

Дивися повний текст Оцінка майна по-новому: чого чекати українцям від нової схеми.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:55

А чего так скудно? допишите еще, что регистрация отчета в базе стоит 380 грн, нотариусу проверить - столько же.
в "мертвый" сезон это БОЛЕЕ 100 000 ДОЛЛАРОВ США в ДЕНЬ!!!!!! а в сезон и представить сложно(((
теперь процесс оплаты!!! внимание... с кредитной карточки ЧАСТНОГО ЛИЦА!!! ибо механизма оплаты с расчетного счета пока нет!!!
и самое интересное - НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА ---
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЗНОС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не за ведение базы, не за администрирование и что-там еще,
а просто ты хочешь перечислить ДЯДЕ ДЕНЬГИ!!!

Под видом контроля над оценками, всунули корявую незаконную
коррупционную схему
и всем рассказывают, что это ДОБРО!!

Это "жити по новому" (Пе.По)

ПыСы: даже янукович с яценко до такого не додумались
vize
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