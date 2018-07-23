Оцінка майна по-новому: чого чекати українцям від нової...

Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:55

А чего так скудно? допишите еще, что регистрация отчета в базе стоит 380 грн, нотариусу проверить - столько же.

в "мертвый" сезон это БОЛЕЕ 100 000 ДОЛЛАРОВ США в ДЕНЬ!!!!!! а в сезон и представить сложно(((

теперь процесс оплаты!!! внимание... с кредитной карточки ЧАСТНОГО ЛИЦА!!! ибо механизма оплаты с расчетного счета пока нет!!!

и самое интересное - НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА ---

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЗНОС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

не за ведение базы, не за администрирование и что-там еще,

а просто ты хочешь перечислить ДЯДЕ ДЕНЬГИ!!!



Под видом контроля над оценками, всунули корявую незаконную

коррупционную схему

и всем рассказывают, что это ДОБРО!!



Это "жити по новому" (Пе.По)



ПыСы: даже янукович с яценко до такого не додумались



ПыПыСы: Уточнение, Есть возможность платить с расчетного счета без НДС. Но если перечислять за несколько работ, то чудосистема сразу ВСЮ сумму снимает как за одну!