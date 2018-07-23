ФДМ вважає, що нова система оцінки майна завадить колишнім "корупційним схемам" з заниженими цінами.
Дивися повний текст Оцінка майна по-новому: чого чекати українцям від нової схеми.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:55
Оцінка майна по-новому: чого чекати українцям від нової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оцінка майна по-новому: чого чекати українцям від нової схеми.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:55
А чего так скудно? допишите еще, что регистрация отчета в базе стоит 380 грн, нотариусу проверить - столько же.
в "мертвый" сезон это БОЛЕЕ 100 000 ДОЛЛАРОВ США в ДЕНЬ!!!!!! а в сезон и представить сложно(((
теперь процесс оплаты!!! внимание... с кредитной карточки ЧАСТНОГО ЛИЦА!!! ибо механизма оплаты с расчетного счета пока нет!!!
и самое интересное - НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА ---
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЗНОС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не за ведение базы, не за администрирование и что-там еще,
а просто ты хочешь перечислить ДЯДЕ ДЕНЬГИ!!!
Под видом контроля над оценками, всунули корявую незаконную
коррупционную схему
и всем рассказывают, что это ДОБРО!!
Это "жити по новому" (Пе.По)
ПыСы: даже янукович с яценко до такого не додумались
ПыПыСы: Уточнение, Есть возможность платить с расчетного счета без НДС. Но если перечислять за несколько работ, то чудосистема сразу ВСЮ сумму снимает как за одну!
Додано: Суб 28 лип, 2018 09:05
Янукович и Ко придумали нечто подобное с кассовыми аппаратами ну, а самый шедевр это система МЕДОК для регистрации налоговых накладных где нужно покупать лицензию, каждый год ключи. И вся информация для налоговой( госоргана) идёт через хрен знает какую частную структуру.
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