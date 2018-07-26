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В Україні обвалився ринок
сигарет через підвищення цін

В Україні обвалився ринок сигарет через підвищення цін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:09

В Україні обвалився ринок сигарет через підвищення цін

Пропонуємо до обговорення:
За перші 6 місяців 2018 року ринок тютюну в Україні зменшився на 9,9%.

Дивися повний текст В Україні обвалився ринок сигарет через підвищення цін.
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