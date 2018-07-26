За перші 6 місяців 2018 року ринок тютюну в Україні зменшився на 9,9%.
Дивися повний текст В Україні обвалився ринок сигарет через підвищення цін.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:09
В Україні обвалився ринок сигарет через підвищення цін
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Дивися повний текст В Україні обвалився ринок сигарет через підвищення цін.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:29
Многие перешли на контрабандные сигареты
В Запорожье проблем с ними нет.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:00
ASF, +1. В черниговской обл тоже )).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:13
С той скоростью как народ в Польшу лупит тут просто скоро некому курить будет.
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