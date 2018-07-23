RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Омелян розповів про місце
України в проекті Hyperloop

Омелян розповів про місце України в проекті Hyperloop
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:23

Омелян розповів про місце України в проекті Hyperloop

Пропонуємо до обговорення:
З 2019 року в Дніпрі почнеться будівництво тестового майданчика Hyperloop.

Дивися повний текст Омелян розповів про місце України в проекті Hyperloop.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83457
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:23

"Міністр підкреслив, що Hyperloop може використовуватися і на довгих дистанціях." Цікаво, а де проходили тести на довгих дистанціях?
І друге питання, як вони вирахували термін окупності не знаючи ціни?
GBK
 
Повідомлень: 4
З нами з: 20.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:32

Не надо нам гиперлуп. Закончите сначало мост и метро. Разрыли весь центральный проспект и все стоит мертво. Мост на половину закрыт - такими темпами еще лет 5 ковыряться будут.
ЖД не окупается -гиперминистр не знает в чем дело? - все потому,что цены не рыночные :)
THB
 
Повідомлень: 506
З нами з: 22.07.16
Подякував: 81 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:35

Зображення
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1755
З нами з: 30.10.08
Подякував: 159 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:00

Дайте людям нормальные дороги за которые мы платим налоги, гиперлуп засуньте себе поглубже
Rainbow
 
Повідомлень: 1781
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 44 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні 1, 2, 3
R2 » Чет 26 лип, 2018 12:25
23 1205
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 10:14
olegpm16
Hyperloop немає в проекті фінплану УЗ на 2019 рік і на... 1, 2
R2 » Пон 23 лип, 2018 11:52
15 1009
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 18:07
budivelnik
Омелян анонсував, як буде карати перевізників-нелегалів
R2 » Пон 23 лип, 2018 15:32
8 345
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 07:33
Contortum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.