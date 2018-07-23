З 2019 року в Дніпрі почнеться будівництво тестового майданчика Hyperloop.
Дивися повний текст Омелян розповів про місце України в проекті Hyperloop.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:23
Омелян розповів про місце України в проекті Hyperloop
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян розповів про місце України в проекті Hyperloop.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:23
"Міністр підкреслив, що Hyperloop може використовуватися і на довгих дистанціях." Цікаво, а де проходили тести на довгих дистанціях?
І друге питання, як вони вирахували термін окупності не знаючи ціни?
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:32
Не надо нам гиперлуп. Закончите сначало мост и метро. Разрыли весь центральный проспект и все стоит мертво. Мост на половину закрыт - такими темпами еще лет 5 ковыряться будут.
ЖД не окупается -гиперминистр не знает в чем дело? - все потому,что цены не рыночные :)
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:00
Дайте людям нормальные дороги за которые мы платим налоги, гиперлуп засуньте себе поглубже
Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:25
Re: ото таке
Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:26
Re: то, чего нет
Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:22
Re: Омелян розповів про місце України в проекті Hyperloop
Естественно.. Бабла то немерянно.
Неплохо бы еще под пилотируемым полетом на марс подписаться. Думаю Омелян потянет и такой проект.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:35
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