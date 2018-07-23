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Омелян розповів про місце
України в проекті Hyperloop

Омелян розповів про місце України в проекті Hyperloop
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:52

Операция Ы и другие приключения Шурика
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:59

Посадить Омелянка на бочку с порохом и засунуть в сточную трубу, пусть полетает на своем Гиперпуле. Балабол!
cccp30000
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:35

  cccp30000 написав:Посадить Омелянка на бочку с порохом и засунуть в сточную трубу, пусть полетает на своем Гиперпуле. Балабол!


Хорошо оговорились, по дедушке Зигмунду. Порох, очевидно, у Вас имя собственное
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:45

Мне одному видится, что теперь любая новость, начинающаяся словами
Омелян розповів ...

будет вызывать только смех у форумчан ?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:03

Re: Омелян розповів про місце України в проекті Hyperloop

Год с небольшим прийдется потерпеть этого балабола, пока он к детишкам на родину смоется и там будет писать мемуары как тролил лохторат
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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