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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:59
Посадить Омелянка на бочку с порохом и засунуть в сточную трубу, пусть полетает на своем Гиперпуле. Балабол!
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:35
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:45
Мне одному видится, что теперь любая новость, начинающаяся словами
будет вызывать только смех у форумчан ?
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:03
Re: Омелян розповів про місце України в проекті Hyperloop
Год с небольшим прийдется потерпеть этого балабола, пока он к детишкам на родину смоется и там будет писать мемуары как тролил лохторат
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:51
Re: Омелян розповів про місце України в проекті Hyperloop
Омелян - бешеная обкуренная обезьяна. Хотя за что я так обидел бешеных обкуренных обезьян?
"Дура не дура, а свою десятку в день имеет...."(с)
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