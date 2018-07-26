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Омелян розповів про місце України в проекті Hyperloop
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:52
Операция Ы и другие приключения Шурика
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Дикий не Дикий
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:59
Посадить Омелянка на бочку с порохом и засунуть в сточную трубу, пусть полетает на своем Гиперпуле. Балабол!
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cccp30000
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:35
cccp30000 написав:
Посадить Омелянка на бочку с порохом и засунуть в сточную трубу, пусть полетает на своем Гиперпуле. Балабол!
Хорошо оговорились, по дедушке Зигмунду. Порох, очевидно, у Вас имя собственное
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max_us_ua
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:45
Мне одному видится, что теперь любая новость, начинающаяся словами
Омелян розповів ...
будет вызывать только смех у форумчан ?
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yanyura
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:03
Год с небольшим прийдется потерпеть этого балабола, пока он к детишкам на родину смоется и там будет писать мемуары как тролил лохторат
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Суб 28 лип, 2018 00:13
Омелян таки добился тренда. Шахматы руляи. Зрадофилы в потерях.
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locustsucol
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