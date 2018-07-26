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Літак-гігант "Мрія"
реалізував рекордний проект...

Літак-гігант "Мрія" реалізував рекордний проект...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:55

Літак-гігант "Мрія" реалізував рекордний проект...

Пропонуємо до обговорення:
В рамках цієї логістичної операції з Чилі в Болівію перевезли 12 генераторів для теплоелектростанції на замовлення Hansa Meyer Global Transport GmbH & Co, передає ДП "Антонов".

Дивися повний текст Літак-гігант \"Мрія\" реалізував рекордний проект перевезення в Південній Америці (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:55

Вау, интересная история.
wild2006
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