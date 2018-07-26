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Літак-гігант "Мрія" реалізував рекордний проект...
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:55
Пропонуємо до обговорення:
В рамках цієї логістичної операції з Чилі в Болівію перевезли 12 генераторів для теплоелектростанції на замовлення Hansa Meyer Global Transport GmbH & Co, передає ДП "Антонов".
Дивися повний текст Літак-гігант \"Мрія\" реалізував рекордний проект перевезення в Південній Америці (фото)
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:55
Вау, интересная история.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 00:08
Круто!
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