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Суд відмовив "Київстару" в оскарженні штрафу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд міста Києва відмовив мобільному оператору компанії "Київстар" в оскарженні штрафу в розмірі 21 млн грн, накладеного на оператора Антимонопольним комітетом України за порушення принципів тарифікації дзвінків.
Дивися повний текст Суд відмовив \"Київстару\" в оскарженні штрафу за порушення принципів тарифікації дзвінків
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:23
Киевстар вообще онаглел-самовольно меняет тарифы людям-в одностороннем порядке без уведомлений
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filya777ukraine
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