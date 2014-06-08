Пропоную роботу вчителям та репетиторам

Як це працює?
Ви реєструєтесь на порталі компанії, нові замовлення ви зможете знайти на сайті або менеджери вам їх запропонують, виходячи з ваших новичок та вподобань, як тільки надходить замовлення на навчання.
Скільки ви на цьому заробляєте?
Ви самі встановлюєте ставку, по якій ви готові проводити заняття. Крім того, займатись з учнем можна вдома, на виїзді або онлайн.
Основні вимоги:
1. Мати профільну освіту по предмету викладання або вчитися не менше, ніж на другому курсі ВНЗ.
2. Досвід роботи викладачем вітається.
3. Детальніше тут: