RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Вакансії
/
Пропоную роботу
вчителям та репетиторам

Пропоную роботу вчителям та репетиторам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:42

Пропоную роботу вчителям та репетиторам

Ви викладач і займайтесь репетиторством? Ваші учні вже чекають вас тут: https://buki.com.ua

https://buki.com.ua – це ресурс для пошуку репетиторів в Україні.

Як це працює?

Ви реєструєтесь на порталі компанії, нові замовлення ви зможете знайти на сайті або менеджери вам їх запропонують, виходячи з ваших новичок та вподобань, як тільки надходить замовлення на навчання.

Скільки ви на цьому заробляєте?

Ви самі встановлюєте ставку, по якій ви готові проводити заняття. Крім того, займатись з учнем можна вдома, на виїзді або онлайн.

Основні вимоги:
1. Мати профільну освіту по предмету викладання або вчитися не менше, ніж на другому курсі ВНЗ.
2. Досвід роботи викладачем вітається.
3. Детальніше тут: https://buki.com.ua/register/
julia99
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Запрошуємо на роботу економіста
АГРО ХОЛДИНГ » Пон 15 сер, 2016 16:23
0 1401
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2016 16:23
АГРО ХОЛДИНГ
Пропоную співпрацю. Сфера - Пенсійна реформа. Офіційне праце
lemiiv » Нед 08 чер, 2014 18:07
3 1996
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 чер, 2014 09:19
lemiiv
Пропонуємо роботу страхового агента (автоцивілка)
Anonymous » Сер 10 лип, 2013 10:20
0 1555
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2013 10:20
oberig

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.