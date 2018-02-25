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Розсилка повідомлень зі штрафами за перевищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:01
Пропонуємо до обговорення:
У Мережі з'явився скрін повідомлення, яке нібито розсилає Нацполіція порушникам швидкісного режиму
Дивися повний текст Розсилка повідомлень зі штрафами за перевищення швидкості: в поліції роз'яснили, що до чого
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