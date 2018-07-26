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Впровадження "ручного"
контролю за швидкістю на дорогах...

Впровадження "ручного" контролю за швидкістю на дорогах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:34

Впровадження "ручного" контролю за швидкістю на дорогах...

Пропонуємо до обговорення:
Посилення контролю за швидкістю на автодорогах вирішили ввести через почастішання випадків ДТП зі смертельними наслідками.

Дивися повний текст Впровадження \"ручного\" контролю за швидкістю на дорогах поки не розглядається.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:34

Так вони вже по всіх кущах ховаються з "фенами".Інформація на 27.07.2018.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:18

Я б всім бажаючим видавав ліцензію на право контролю ПДД і фен. 50% штрафів з зафіксованих порушень в бюджет, 50% - з/п контролера.
Nickoss1
 
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