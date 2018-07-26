Посилення контролю за швидкістю на автодорогах вирішили ввести через почастішання випадків ДТП зі смертельними наслідками.
Дивися повний текст Впровадження \"ручного\" контролю за швидкістю на дорогах поки не розглядається.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:34
Впровадження "ручного" контролю за швидкістю на дорогах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Впровадження \"ручного\" контролю за швидкістю на дорогах поки не розглядається.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:34
Так вони вже по всіх кущах ховаються з "фенами".Інформація на 27.07.2018.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:18
Я б всім бажаючим видавав ліцензію на право контролю ПДД і фен. 50% штрафів з зафіксованих порушень в бюджет, 50% - з/п контролера.
Додано: Суб 28 лип, 2018 01:13
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