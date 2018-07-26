Впровадження "ручного" контролю за швидкістю на дорогах...

Додано: Суб 28 лип, 2018 08:41

Часто заезжаю на Украину с тер. Польши. Досаждает низкая дисциплина водителей. Даже с Польшей разница видна, о Германии не говорю. Трасса Ягодин- Ковель и дальше вглубь Юей есть просто задница. А уж никому не пожелаю через Устилуг переться. Хуже не видел. Даже в Румынии! Разве что в Булгари. И что плохо - раньше были малолитражки - тьфу и растереть. А сейчас SUV через один. Едешь в напряжении - вдруг влетит такая махина. Дело не только в покрытии и одной полосе)) Знаки "запрет обгона" не видят в упор. Сплошная для водителей не помеха - выскакивает на встречку каждый второй, особенно, если перед ним идет автобус, который соблюдает)) Один меня чуть не протаранил. Был на польских номерах. В регистраторе осталась запись. При возвращении домой заехал в Замошьч в полицию, видос показываю, жалуюсь (ну да, как стукач, но был зол)))). "Не, пане, то не ест наш самохуд. Рэестрация транзытова!" короче, хозяин той машины в Украине на польских номерах не есть поляк! Ищи ветра в поле. Я счастлив!)) Не знаю, кто там много полицаев по Украине в кустах видел?? Как по мне, их вдесятеро надо больше ставить! Что думают "зацикавленные лица" типа омеляна и подобных меня мало интересует - мне нужен результат, а он низок. Никак не лучше папередников! Работайте господин Омелян а не рассказывайте, что думаете. Успехов