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Впровадження "ручного"
контролю за швидкістю на дорогах...

Впровадження "ручного" контролю за швидкістю на дорогах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:34

Впровадження "ручного" контролю за швидкістю на дорогах...

Пропонуємо до обговорення:
Посилення контролю за швидкістю на автодорогах вирішили ввести через почастішання випадків ДТП зі смертельними наслідками.

Дивися повний текст Впровадження \"ручного\" контролю за швидкістю на дорогах поки не розглядається.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:34

Так вони вже по всіх кущах ховаються з "фенами".Інформація на 27.07.2018.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:18

Я б всім бажаючим видавав ліцензію на право контролю ПДД і фен. 50% штрафів з зафіксованих порушень в бюджет, 50% - з/п контролера.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 01:13

  sena_2008atp написав:Так вони вже по всіх кущах ховаються з "фенами".Інформація на 27.07.2018.

Януковичи? Увы, не прошли интеллектуальный тест. Шапкокрады и их ментальные родственники, тела, питающиеяся полосатыми ложками - все на бессрочном выезде в кусты в расею.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 07:22

Re: Впровадження "ручного" контролю за швидкістю на дорогах.

  Nickoss1 написав:Я б всім бажаючим видавав ліцензію на право контролю ПДД і фен. 50% штрафів з зафіксованих порушень в бюджет, 50% - з/п контролера.

Підтримую. Відеозапис як доказ. Я б погодився і на менший відсоток.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 07:51

  Nickoss1 написав:Я б всім бажаючим видавав ліцензію на право контролю ПДД і фен. 50% штрафів з зафіксованих порушень в бюджет, 50% - з/п контролера.

У всех желающих и так есть право контроля ПДД. Булыжник+лобовое лучший штраф. Сам боюсь поставить машину так, чтоб она хоть чуть-чуть мешала пешеходам. Был случай ещё давным давно. Люди есть неадекватные, сами с удовольствием оштрафуют
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 08:41

Часто заезжаю на Украину с тер. Польши. Досаждает низкая дисциплина водителей. Даже с Польшей разница видна, о Германии не говорю. Трасса Ягодин- Ковель и дальше вглубь Юей есть просто задница. А уж никому не пожелаю через Устилуг переться. Хуже не видел. Даже в Румынии! Разве что в Булгари. И что плохо - раньше были малолитражки - тьфу и растереть. А сейчас SUV через один. Едешь в напряжении - вдруг влетит такая махина. Дело не только в покрытии и одной полосе)) Знаки "запрет обгона" не видят в упор. Сплошная для водителей не помеха - выскакивает на встречку каждый второй, особенно, если перед ним идет автобус, который соблюдает)) Один меня чуть не протаранил. Был на польских номерах. В регистраторе осталась запись. При возвращении домой заехал в Замошьч в полицию, видос показываю, жалуюсь (ну да, как стукач, но был зол)))). "Не, пане, то не ест наш самохуд. Рэестрация транзытова!" короче, хозяин той машины в Украине на польских номерах не есть поляк! Ищи ветра в поле. Я счастлив!)) Не знаю, кто там много полицаев по Украине в кустах видел?? Как по мне, их вдесятеро надо больше ставить! Что думают "зацикавленные лица" типа омеляна и подобных меня мало интересует - мне нужен результат, а он низок. Никак не лучше папередников! Работайте господин Омелян а не рассказывайте, что думаете. Успехов
PSPoldman
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