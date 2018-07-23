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Українці в 2017 купили в
Польщі найбільше житла серед...

Українці в 2017 купили в Польщі найбільше житла серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:40

Українці в 2017 купили в Польщі найбільше житла серед...

Пропонуємо до обговорення:
Українці в 2017-му вже третій рік поспіль купили найбільшу площу житлових приміщень в Польщі в порівнянні з іншими іноземцями.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:40

Ничего удивительного, цены на жилье, если не брать центры самых больших городов, вполне себе приемлемые с их зарплатами, а уж если были накопления, плюс продажа жилья на Украине то вообще без проблем.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:04

Re: Українці в 2017 купили в Польщі найбільше житла серед...

Если есть карта побуту + работа.. конечно за свое жилье намного дешевле платить чем за наемное а с картой побуту .. это фактически уже люди что уехали с Украины на всегда..
Не даром какой китайский мудрец говорили про де*** царьков и население что от них бежит..
Джон
 
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