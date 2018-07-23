Українці в 2017-му вже третій рік поспіль купили найбільшу площу житлових приміщень в Польщі в порівнянні з іншими іноземцями.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:40
Українці в 2017 купили в Польщі найбільше житла серед...
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Дивися повний текст Українці в 2017 купили в Польщі найбільше житла серед іноземців.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:40
Ничего удивительного, цены на жилье, если не брать центры самых больших городов, вполне себе приемлемые с их зарплатами, а уж если были накопления, плюс продажа жилья на Украине то вообще без проблем.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:04
Re: Українці в 2017 купили в Польщі найбільше житла серед...
Если есть карта побуту + работа.. конечно за свое жилье намного дешевле платить чем за наемное а с картой побуту .. это фактически уже люди что уехали с Украины на всегда..
Не даром какой китайский мудрец говорили про де*** царьков и население что от них бежит..
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