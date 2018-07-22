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УЗ обіцяє новий швидкісний
залізничний маршрут

УЗ обіцяє новий швидкісний залізничний маршрут
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:05

УЗ обіцяє новий швидкісний залізничний маршрут

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" має намір запустити швидкісне сполучення між Києвом і Миколаєвом.

Дивися повний текст УЗ обіцяє новий швидкісний залізничний маршрут.
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