"Укрзалізниця" має намір запустити швидкісне сполучення між Києвом і Миколаєвом.
Дивися повний текст УЗ обіцяє новий швидкісний залізничний маршрут.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:05
УЗ обіцяє новий швидкісний залізничний маршрут
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Дивися повний текст УЗ обіцяє новий швидкісний залізничний маршрут.
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