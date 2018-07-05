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МВФ і Євросоюз критикують
податкову реформу в Молдові

МВФ і Євросоюз критикують податкову реформу в Молдові
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:23

МВФ і Євросоюз критикують податкову реформу в Молдові

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Євросоюз піддали критиці прийняту в Молдові податкову реформу, вважаючи, що норми, що містяться в ній, суперечать курсу реформ.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:23

Ну из выше прочитанного мне идет только один вывод.
МВФ и Евросоюз враг людей. Получается что человек рождается не свободным, а для того чтобы платить налоги.
p_a_l
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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