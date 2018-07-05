Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Євросоюз піддали критиці прийняту в Молдові податкову реформу, вважаючи, що норми, що містяться в ній, суперечать курсу реформ.
Дивися повний текст МВФ і Євросоюз критикують податкову реформу в Молдові.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:23
МВФ і Євросоюз критикують податкову реформу в Молдові
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ і Євросоюз критикують податкову реформу в Молдові.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:23
Ну из выше прочитанного мне идет только один вывод.
МВФ и Евросоюз враг людей. Получается что человек рождается не свободным, а для того чтобы платить налоги.
|