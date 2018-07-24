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Міжбанк: долар до 26,76
підняв «п'ятничний синдром»

Міжбанк: долар до 26,76 підняв «п'ятничний синдром»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:39

Міжбанк: долар до 26,76 підняв «п'ятничний синдром»

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що знизився в четвер відносно долара на 2,45 коп., на торгах п'ятниці впав на 11,01 коп., опинившись на рівні 26,7615 UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: долар до 26,76 підняв «п'ятничний синдром».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:39

"синдром", пятничный, четверговый, в среду тоже синдром, во вторник, понедельник, ты смотри одни синдромы...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:17

надо было влить сразу 70 лямов и все бы успокоились и курс вернулся б к 26 , барыги будут пытаться снова раскачать курс НБУ вливай сразу 100 лямов завтра, в августе будут все скидывать обратно по 26,3 заберешь свои лямы отпуска ведь
macho070707
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