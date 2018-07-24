Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що знизився в четвер відносно долара на 2,45 коп., на торгах п'ятниці впав на 11,01 коп., опинившись на рівні 26,7615 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар до 26,76 підняв «п'ятничний синдром».
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:39
Міжбанк: долар до 26,76 підняв «п'ятничний синдром»
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Дивися повний текст Міжбанк: долар до 26,76 підняв «п'ятничний синдром».
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:39
"синдром", пятничный, четверговый, в среду тоже синдром, во вторник, понедельник, ты смотри одни синдромы...
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:17
надо было влить сразу 70 лямов и все бы успокоились и курс вернулся б к 26 , барыги будут пытаться снова раскачать курс НБУ вливай сразу 100 лямов завтра, в августе будут все скидывать обратно по 26,3 заберешь свои лямы отпуска ведь
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