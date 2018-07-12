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Структури Юрія Косюка отримали
у першому півріччі лише...

Структури Юрія Косюка отримали у першому півріччі лише...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:54

Структури Юрія Косюка отримали у першому півріччі лише...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє «НВ Бізнес».

Дивися повний текст Структури Юрія Косюка отримали у першому півріччі лише 8,2% агродотацій, - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:55

О каких дотациях может идти речь?! Во Франции покупает производство...
saweliy722
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