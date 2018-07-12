Про це повідомляє «НВ Бізнес».
Дивися повний текст Структури Юрія Косюка отримали у першому півріччі лише 8,2% агродотацій, - ЗМІ.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:54
Структури Юрія Косюка отримали у першому півріччі лише...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Структури Юрія Косюка отримали у першому півріччі лише 8,2% агродотацій, - ЗМІ.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:55
О каких дотациях может идти речь?! Во Франции покупает производство...
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