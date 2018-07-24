Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ готує законопроект щодо регулювання ринку орендне житло.
Дивися повний текст Мінрегіон планує врегулювати ринок оренди житла.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:56
Мінрегіон планує врегулювати ринок оренди житла
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Дивися повний текст Мінрегіон планує врегулювати ринок оренди житла.
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