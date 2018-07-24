Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ готує законопроект щодо регулювання ринку орендне житло.
Дивися повний текст Мінрегіон планує врегулювати ринок оренди житла.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:56
Мінрегіон планує врегулювати ринок оренди житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінрегіон планує врегулювати ринок оренди житла.
Додано: Суб 28 лип, 2018 01:28
И это повысит цены. Уже вижу заголовки "Контроль над налогообложением аренды жилья будет стоить карману простого украинца".
Это вернет справедливость, сферу государства, порядок и справедливость, уберет мацковский синдром имею квартиру - бухаю и живу. Уберет сети скупленных псевдобанками пустующих квартир, и в результате снизит цены на жильё, через год.
Додано: Суб 28 лип, 2018 09:03
"ринок не контролюється" -то рынок должен быть свободным, то надо контролировать)) Пану Дзе надо сформулировать точнее - государство хочет долю. Ничего не вложить, но получить. В любом случае, за это орендари заплатят
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