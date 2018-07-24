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Мінрегіон планує врегулювати
ринок оренди житла

Мінрегіон планує врегулювати ринок оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:56

Мінрегіон планує врегулювати ринок оренди житла

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ готує законопроект щодо регулювання ринку орендне житло.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 01:28

И это повысит цены. Уже вижу заголовки "Контроль над налогообложением аренды жилья будет стоить карману простого украинца".
Это вернет справедливость, сферу государства, порядок и справедливость, уберет мацковский синдром имею квартиру - бухаю и живу. Уберет сети скупленных псевдобанками пустующих квартир, и в результате снизит цены на жильё, через год.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 09:03

"ринок не контролюється" -то рынок должен быть свободным, то надо контролировать)) Пану Дзе надо сформулировать точнее - государство хочет долю. Ничего не вложить, но получить. В любом случае, за это орендари заплатят
PSPoldman
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