Авіакомпанія Ryanair почала великий розпродаж 1 млн квитків
Дивися повний текст Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від 13 євро.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:10
Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від 13 євро.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:48
Re: Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від..
Почему? Интерсити Львов - Пшемышль -217 грн + Пшемышль - Краков около 33-35 zł или 7,3* 33= 241 грн.. в сумме 241+217= 458 грн. а Ринайр 15 евро * 31,5= 472 грн.
Интерсити едет 2 часа и на границе не стоит все проверяют на ходу, то есть в аэропорту на регистрации простоишь больще по времени чем ехать в Интерсити).. в общем поездом ненамного дешевле немного дольше зато нет гиммороя с весом багажа))..Так что поездами ехать будут..Стоит понимать, что цена Ринайра привязана к евро а цена Интерсити в грн пока что).
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:50
вже давно дивлюсь за квитками, і з України квитки тільки з листопада...
так що не розумію де беруться ці новини про серпень-липень
Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:18
Вы забыли добавить 2,5 часа ожидания в Пшемышле (не, можете, конечно, рискнуть - взять билет на поезд, который отходит через 10 минут после прибытия украинского) и 3,5 часа в самом поезде.
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