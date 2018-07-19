Авіакомпанія Ryanair почала великий розпродаж 1 млн квитків
Дивися повний текст Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від 13 євро.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:10
Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від 13 євро.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:48
Re: Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від..
Почему? Интерсити Львов - Пшемышль -217 грн + Пшемышль - Краков около 33-35 zł или 7,3* 33= 241 грн.. в сумме 241+217= 458 грн. а Ринайр 15 евро * 31,5= 472 грн.
Интерсити едет 2 часа и на границе не стоит все проверяют на ходу, то есть в аэропорту на регистрации простоишь больще по времени чем ехать в Интерсити).. в общем поездом ненамного дешевле немного дольше зато нет гиммороя с весом багажа))..Так что поездами ехать будут..Стоит понимать, что цена Ринайра привязана к евро а цена Интерсити в грн пока что).
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:50
вже давно дивлюсь за квитками, і з України квитки тільки з листопада...
так що не розумію де беруться ці новини про серпень-липень
Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:18
Вы забыли добавить 2,5 часа ожидания в Пшемышле (не, можете, конечно, рискнуть - взять билет на поезд, который отходит через 10 минут после прибытия украинского) и 3,5 часа в самом поезде.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:11
Re: Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від..
Нет не забыл.. я же написал что немного дольше..зато вы зхабыли, что например куском колбасы с пивасиком вам в самолете Ринайра никто пожевать/попить не даст))..Да и ручная кладь как то не впечатляет))..кроме того вы забыли самое главное = это не постоянные цены а всего навсего промо акция)). И да покажите мне где их купить... Skyscanner пока что такой "роскоши" не показывает..
Нигде фантазии это все..пока что дешевый на листопад только от Wizz Air нашел..
Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:41
Думаю, что час можно и без колбасы с пивасиком прожить.
А вы всегда с 30 кг чемоданом путешествуете?
Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:01
Re: Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від..
нет я путешествую с пивом.. попробуйте с ним пройти в салон))).
Кстати в польских 'PKP INTERCITY' S.A есть прикол...покупаете на поезда их проездной...
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