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Розпродаж від Ryanair: квитки
з України продаються від...

Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:10

Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від...

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія Ryanair почала великий розпродаж 1 млн квитків

Дивися повний текст Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від 13 євро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:10

поездами никто уже не поедет
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:48

Re: Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від..

  sal написав:поездами никто уже не поедет

Почему? Интерсити Львов - Пшемышль -217 грн + Пшемышль - Краков около 33-35 zł или 7,3* 33= 241 грн.. в сумме 241+217= 458 грн. а Ринайр 15 евро * 31,5= 472 грн.
Интерсити едет 2 часа и на границе не стоит все проверяют на ходу, то есть в аэропорту на регистрации простоишь больще по времени чем ехать в Интерсити).. в общем поездом ненамного дешевле немного дольше зато нет гиммороя с весом багажа))..Так что поездами ехать будут..Стоит понимать, что цена Ринайра привязана к евро а цена Интерсити в грн пока что).
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:50

вже давно дивлюсь за квитками, і з України квитки тільки з листопада...
так що не розумію де беруться ці новини про серпень-липень
beilik_andry
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:18

  Джон написав:Интерсити едет 2 часа и на границе не стоит все проверяют на ходу, то есть в аэропорту на регистрации простоишь больще по времени чем ехать в Интерсити).. в общем поездом ненамного дешевле немного дольше зато нет гиммороя с весом багажа))..Так что поездами ехать будут..Стоит понимать, что цена Ринайра привязана к евро а цена Интерсити в грн пока что).

Вы забыли добавить 2,5 часа ожидания в Пшемышле (не, можете, конечно, рискнуть - взять билет на поезд, который отходит через 10 минут после прибытия украинского) и 3,5 часа в самом поезде.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:11

Re: Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від..

  Gastarbaiter написав:Вы забыли добавить 2,5 часа ожидания в Пшемышле

Нет не забыл.. я же написал что немного дольше..зато вы зхабыли, что например куском колбасы с пивасиком вам в самолете Ринайра никто пожевать/попить не даст))..Да и ручная кладь как то не впечатляет))..кроме того вы забыли самое главное = это не постоянные цены а всего навсего промо акция)). И да покажите мне где их купить... Skyscanner пока что такой "роскоши" не показывает..
  beilik_andry написав:і з України квитки тільки з листопада...
так що не розумію де беруться ці новини про серпень-липень

Нигде фантазии это все..пока что дешевый на листопад только от Wizz Air нашел..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:41

  Джон написав:зато вы зхабыли, что например куском колбасы с пивасиком вам в самолете Ринайра никто пожевать/попить не даст))..Да и ручная кладь как то не впечатляет))..кроме того вы забыли самое главное = это не постоянные цены а всего навсего промо акция)). И да покажите мне где их купить... Skyscanner пока что такой "роскоши" не показывает..

Думаю, что час можно и без колбасы с пивасиком прожить.
Зображення
А вы всегда с 30 кг чемоданом путешествуете?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:01

Re: Розпродаж від Ryanair: квитки з України продаються від..

  Gastarbaiter написав:А вы всегда с 30 кг чемоданом путешествуете?

нет я путешествую с пивом.. попробуйте с ним пройти в салон))).
Кстати в польских 'PKP INTERCITY' S.A есть прикол...покупаете на поезда их проездной...https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/oferty/krajowe/kolorowe-karty-intercity.html imienny II klasa - 1 650,00 zł или *7,20 = 11 800 и катаетесь по все стране БЕСПЛАТНО целый месяц.. или квартал.. или хоть год живите в поезде))...Ринайры курят в стороне..то есть если хотите покататься и посмотреть страну то намного выгоднее..оно и график составить можно так что бы ночевать в поезде, а не отеле тоже экономия...
Джон
 
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